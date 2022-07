“Falar Direito”. “Sustentabilidade? Quem não fizer esse caminho pode perder capacidade exportadora”

A Vieira de Almeida aposta na área da sustentabilidade como uma das ofertas disponíveis no sentido de dotar as empresas de literacia nessa área, para que estas se mantenham atualizadas relativamente a um dos temas mais prementes neste contexto formativo.

Este foi um dos temas em análise na última edição do programa “Falar Direito”, da plataforma multimédia JE TV, e que contou com a presença de Margarida Couto, sócia da VdA e presidente da VdA Academia. Em entrevista a Mariana Bandeira, jornalista do JE, esta responsável abordou a importância da sustentabilidade na agenda das empresas portuguesas.

“Hoje é muito difícil a uma empresa portuguesa estar na cadeia de fornecimento de clientes internacionais, em mercados mais exigentes. As empresas que não fizeram o caminho da sustentabilidade, poderão perder capacidade exportadora”, destacou a advogada no programa da plataforma multimédia JE TV.

O mundo da advocacia está em destaque no programa “Falar Direito”, programa semanal da plataforma multimédia JE TV, que conta também com uma versão em podcast, com apresentação de Filipe Alves e Mariana Bandeira.