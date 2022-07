“Falar Direito”. “Voto plural passou a ser fator de concorrência. Era como ‘comer o bolo e ficar com ele'”

O advogado Jorge Brito Pereira, sócio da J+Legal e professor da Universidade Católica, é o autor da tese de Doutoramento denominada “A dupla face da regulação do voto plural na Sociedade Anónima”, tese que foi defendida recentemente e será o mote desta conversa com Filipe Alves, diretor do JE.

“O voto plural passou um fator de concorrência. É como aquela frase dos ingleses: “Comer o bolo e ficar com ele”. Porque significa fazer o IPO (initial public offering), dispersar ações pelo mercado mas continuar a mandar na empresa”, analisou o advogado Jorge Brito Pereira no programa da plataforma multimédia JE TV.