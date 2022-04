Falta de desenvolvimento pessoal é razão para procurar novo emprego, revela estudo

A maioria dos trabalhadores (cerca de 68%) em Portugal acredita que a falta de oportunidades de desenvolvimento pessoal é uma razão válida para procurarem um novo empregador que lhes ofereça essas oportunidades, revela estudo.

A investigação da plataforma de e-learning GoodHabitz mostra que o desenvolvimento pessoal é um fator cada vez mais importante na escolha de emprego e tornou-se um fator chave para a satisfação profissional, pelo que “as empresas que não investem em programas de desenvolvimento pessoal adequados correm o risco de perder o talento”, informa o comunicado enviado ao Jornal Económico.

Ademais, 74% dos trabalhadores em Portugal afirmam também que o desenvolvimento pessoal é importante para uma satisfação profissional adequada e nove em cada 10 (91%) declaram que seriam mais felizes na sua função atual se tivessem mais oportunidades para se desenvolverem, um valor muito acima da média europeia (78%).

“O desenvolvimento pessoal tornou-se imprescindível na atração e retenção de talento. Se os colaboradores sentem que não lhes são oferecidas oportunidades suficientes para desenvolverem o seu potencial, provavelmente já estão a pensar sair da empresa. Uma oferta com diversos cursos de formação, formatos de aprendizagem e temas de interesse para o desenvolvimento pessoal pode ser uma boa solução para este repto”, afirma o porta-voz da GoodHabitz em Portugal, Pedro Monteiro.

De acordo com o estudo “O atual estado da Gestão de Talento”, um em cada cinco trabalhadores portugueses — 20%, acima da média europeia de 16% — acredita que a organização para a qual trabalha não oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal suficientes.

As opiniões dividem-se sobre a satisfação com as oportunidades que têm atualmente para desenvolver o seu potencial, uma vez que pouco mais de metade dos profissionais na Europa (53%) e em Portugal (52%) estão satisfeitos com as oportunidades que têm atualmente para desenvolver o seu potencial.

“Ainda assim, a tendência de olhar para o desenvolvimento pessoal como um fator chave na procura de emprego não se verifica apenas em Portugal e pode já ser definida como uma tendência na maior parte dos países europeus. A Dinamarca lidera esta lista com 73% e Portugal ocupa o segundo lugar (68%), seguido da Suíça (66%), Reino Unido (65%) e da Suécia (62%)”, informa a nota.

O estudo, realizado em parceria com a Markteffect, contou com inquéritos a 13.615 colaboradores em 13 países europeus, dos quais fizeram parte 1.047 pessoas da população ativa em Portugal, entre os 25 e 55 anos de diferentes funções e indústrias e em empresas de diferentes dimensões.