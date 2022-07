Falta de gás proveniente da Rússia pode reduzir o PIB da UE em 1,5%

Os analistas da XTB destacam que, de acordo com os novos cálculos da União Europeia, se a Rússia decidir fechar a torneira de gás para todo o bloco, poderá reduzir o PIB da UE em 1,5%. No entanto, este é o pior cenário, assumindo temperaturas abaixo da média e a falta de medidas adequadas para reabastecer a oferta e reduzir a procura.

No entanto, se o inverno for relativamente quente e os Estados-Membros implementarem as medidas recomendadas pela Comissão Europeia, o PIB pode ser reduzido em 0,5%-1,0%, avançam os analistas.

Segundo a XTB, os atuais níveis de stocks na Europa correspondem a 45 dias de consumo médio de inverno. Portanto, se os países cooperarem entre si, “ninguém deve congelar” por falta de uma fonte adequada de energia.

Hoje, a Reuters informou que a 14 de julho, a Gazprom enviou uma carta a pelo menos três destinatários, a dizer que o motivo das recentes entregas terem sido mais pequenas foi de “força maior”, com a qual a empresa não podia fazer nada.

“Em primeiro lugar, a Gazprom aponta para a falta de uma turbina renovada necessária para iniciar o gasoduto Nord Stream I e o encerramento de um ponto de transmissão na Ucrânia. Os preços do gás na Europa estão a subir pelo menos 5% hoje, enquanto nos EUA os preços do Natgas aumentaram 6%”, conclui a XTB.