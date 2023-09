A Falua tem actualmente vinhas e adegas nas regiões do Tejo, Vinhos Verdes e Douro, contando com uma centena de colaboradores e uma distribuição comercial que chega a mais de 30 países.

22 Setembro 2023, 11h34

A Falua – filial em Portugal do Grupo Roullier para a atividade vitivinícola – anunciou que acaba de adquirir a maioria do capital da Quinta de São José, em Ervedosa do Douro, concretizando uma expansão estratégica à Região Demarcada do Douro, “uma das mais prestigiadas e emblemáticas regiões vitivinícolas portuguesas”, refere a empresa.

O valor do negócio não foi revelado.

A Falua iniciou a operação na Região do Tejo em 1994 e expandiu para a Região dos Vinhos Verdes, com a aquisição da secular Quinta do Hospital, em 2020.

“Integrada no Grupo Roullier, reforça o compromisso em crescer de forma sustentada, com projectos que celebram a qualidade e a diferenciação”, segundo a empresa.

“Esta aquisição reforça a ambição da Falua de ser um player de referência no sector do vinho em Portugal, pois fortalece ainda mais a nossa posição no mercado português e reflete o compromisso contínuo do Grupo Roullier em potenciar suas operações em Portugal, especialmente nas áreas de viticultura e enologia”, refere no comunicado Rui Rosa, Administrador da Falua.

A Falua tem actualmente vinhas e adegas nas regiões do Tejo, Vinhos Verdes e Douro, contando com uma centena de colaboradores e uma distribuição comercial que chega a mais de 30 países.

A Quinta de S. José, situada em Ervedosa do Douro, no concelho de São João da Pesqueira, na sub-região do Cima Corgo, está integrada na área classificada como “Património Mundial da Humanidade” pela Unesco. Tem uma área total de 20 hectares, dos quais 15 são dedicados à vinha, com uma parte de vinhas velhas, toda voltada a Norte.

“A propriedade desenha-se em socalcos junto ao rio Douro, com solos de xisto azulado-acinzentado, com vestígios de estanho provenientes de antigas minas que existiram no local e que conferem um caráter único e distintivo aos vinhos que ali se produzem”, avança a empresa.

“O percurso de excelência da Quinta de São José na produção de vinhos durienses, marcados pela pureza de um terroir detalhadamente interpretado, tem já elevado reconhecimento nacional e internacional. Com um primeiro registo datado de 1892, o atual projeto foi iniciado pela Família de João Brito e Cunha – com ligação familiar a D. Antónia Adelaide Ferreira -, e desenvolvido pelo enólogo nos últimos anos, que continuará ligado ao projeto, integrando a equipa da Falua”, lê-se no comunicado.

Para Antonina Barbosa, “esta aquisição representa não só a expansão da Falua a outras Regiões, mas a aposta reforçada em terroirs diferenciados que são já uma imagem de marca do nosso Grupo”.

“É com muito entusiasmo que entramos na emblemática Região do Douro e abraçamos este novo projeto. Temos um comprometimento com a excelência na viticultura e na enologia, e este é mais um desafio que nos motiva a explorar os vinhos durienses e a sua história, assim como a expandir o nosso know-how”, destaca a Directora-Geral da Falua.