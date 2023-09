O Famalicão manteve hoje a invencibilidade em casa, ao vencer o Arouca por 1-0, e subiu provisoriamente ao quinto lugar da I Liga de futebol, após o jogo que inaugurou a sexta jornada e que teve duas expulsões.

22 Setembro 2023, 22h19

Um golo de Otávio, aos 28 minutos, valeu aos famalicenses o terceiro jogo consecutivo sem perder, além da ascensão ao quinto posto, com 11 pontos, mais dois do que o Vitória de Guimarães, que defronta o Casa Pia, que é sétimo com oito, nesta jornada.

Já o Arouca, que desperdiçou um penálti e a sua repetição, na sequência de um lance em que Riccieli foi expulso por acumulação de amarelos (57 minutos), e que também ficou reduzido a 10 por expulsão de Mujica (77), somou a segunda derrota seguida e segue na 11.ª posição da I Liga, com seis pontos.

