Farfetch começa a vender produtos de beleza

Já está online a categoria de produtos de beleza da Farfetch para os consumidores no Reino Unido, Europa e Estados Unidos. A empresa luso-britânica lançou oficialmente esta quarta-feira o segmento de cosmética no seu marketplace, conforme estava previsto com a aquisição da retalhista norte-americana Violet Grey no início deste ano.

A entrada no mercado da beleza – com cuidados de pele, maquilhagem, cabelos, fragrâncias, banho e corpo e bem-estar – faz-se sob o lema “Only on Farfetch”, cujo objetivo é que haja um cruzamento entre moda e beleza de luxo através de uma seleção e curadoria de produtos pela comunidade, para servir todas as idades, raças, culturas e géneros.

“Sabíamos que tínhamos que dinamizar esta categoria de uma maneira “Only on Farfetch”, combinando o nosso conhecimento para reunir uma comunidade diversificada de vozes especializadas que vão ao encontro das necessidades do cliente de beleza moderno”, explicou Holli Rogers, chief Brand Officer da Farfetch, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

Para tal, a plataforma da moda de luxo incluiu uma tecnologia de virtual try-on [experimentar de forma virtual] na categoria de maquilhagem e criou uma espécie de rede social chamada “Beauty Global Community Platform”, na qual os consumidores são convidados a conectarem-se para informarem com vários especialistas e a outras pessoas através de conversas e outras interações online.

“A beleza é uma maneira tão importante para as pessoas se expressarem a si próprias e mostrarem a sua individualidade. É transformador. Aproveitamos isso como uma oportunidade para amplificar a experiência de retalho de beleza online, unindo moda e beleza para atrair o nosso público já amante de moda”, afirmou o diretor de marca da Farfetch.

“Fomos além dos limites entre o físico e o digital para melhorar ainda mais a perceção de beleza. Para isso capacitámos criadores de beleza digital no Roblox e no Sims 4 para criar skins [peles] inclusivos e avatares de beleza expressivos para a Farfetch”, conta ainda Holli Rogers.

No âmbito deste lançamento, a tecnológica criou ainda uma task force de especialistas do sector – designada The Farfetch Beauty Global Collective – para uma nova abordagem à beleza. Do grupo fazem parte a fundadora da Violet Grey, Cassandra Grey, as maquilhadoras Erin Parsons e Isamaya Ffrench, o cabeleireiro Jawara (que penteou a cantora Rihanna na última capa que fez da “Vogue”), a diretora de estilo da “Dazed China”, Mia Kong, a dermatologista Michelle Henry, Michelle Wong, especialista em química cosmética, o ator Nico Hiraga e a drag queen Violet Chachki.

Os modelos escolhidos para a campanha de lançamento da Farfetch Beauty foram Amya Powell, Aweng Chuol, Isamaya Ffrench, Nacho Penin, Olivia Francis e Stevan Journey.