FC Porto aumenta oferta obrigacionista para 50 milhões

O Futebol Clube do Porto aumentou a sua oferta de obrigações para 50 milhões de euros, anunciou hoje a SAD azul e branca numa adenda ao prospeto da oferta.

“Informa-se que a Futebol Clube do Porto (…) decidiu, através de deliberação do seu Conselho de Administração no dia 4 de abril de 2022, aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “FC Porto SAD 2022-2025” (“Obrigações FC Porto SAD 2022-2025”) (…) para até 10.000.000 de obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até €50.000.000”, segundo o comunicado da SAD do FC Porto.

As obrigações têm um valor nominal unitário de cinco euros, com uma taxa de juro fixa bruta de 5,25% ao ano, com uma maturidade de três anos.

Deduzidas as comissões e custos, a SAD espera encaixar uma receita líquida de 48 milhões de euros.

A data de reembolso é 13 de abril de 2025 e o período de subscrição termina às 15 horas de 8 de abril, próxima sexta-feira.