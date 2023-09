O FC Porto, detentor do troféu, ficou hoje no Grupo D da terceira fase da Taça da Liga de futebol, juntamente com Estoril Praia e Leixões, ditou o sorteio realizado no Porto.

11 Setembro 2023, 11h40

Já com os quatro primeiros da última edição da I Liga no sorteio que decorreu na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o campeão nacional Benfica ficou no Grupo B, com Arouca, semifinalista da Taça da Liga em 2022/23, e o AVS, enquanto o Sporting, finalista vencido na época passada, está no Grupo C, com Farense e Tondela.

Já o Sporting de Braga está no Grupo A, com Casa Pia e Nacional, com todos os agrupamentos a integrarem duas equipas da I Liga e uma da II Liga.

Os vencedores de cada um dos grupos seguem em frente na prova e vão defrontar-se na ‘final four’, mais uma vez marcada para Leiria, com meias-finais em 23 e 24 de janeiro e a final em 27.

O Benfica é o recordista de triunfos na competição, com sete, mais três do que o Sporting, num historial que conta ainda com Sporting de Braga, com dois títulos, Moreirense, Vitória de Setúbal e FC Porto, com um cada.