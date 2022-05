FC Porto conquista 30º título da sua história no terreno do rival SL Benfica

O FC Porto voltou a sagrar-se campeão, dois anos depois, naquele que é o seu 30º título do Campeonato Português. A vitória frente ao rival por uma bola a zero, SL Benfica, no Estádio da Luz, em Lisboa foi o suficiente para os ‘dragões’ que ficam a seis pontos do segundo classificado, Sporting CP, mesmo no caso de vitória dos ‘leões’ no Algarve, frente ao Portimonense. É o terceiro título para Sérgio Conceição enquanto treinador do FC Porto.

A uma jornada do final do campeonato, o FC Porto carimbou o título de campeão nacional, numa época histórica para os ‘azuis e brancos’ que estiveram 57 jogos sem perder na Liga, recorde que teve início na época anterior. O anterior registo pertencia ao SL Benfica que, entre 1976 e 1978, esteve 56 jogos invicto.

Em 33 jornadas, os ‘dragões’ somaram 86 pontos, através de 28 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

‘Dragõezinhos’ com mais oportunidades cimentaram reputação da formação ‘azul e branca’

Fábio Vieira, Vitinha, João Mário e Diogo Costa assumiram lugar de destaque no plantel portista, com o guarda-redes a merecer, inclusive, a titularidade nos jogos da seleção nacional que garantiu o apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar.

As pérolas do Olival foram fundamentais na estratégia de Sérgio Conceição que valeu o título de campeão nacional. A mistura da experiência com juventude, traduziu-se numa consistência ímpar ao longo do campeonato, com a liderança a estar ameaçada apenas por algumas jornadas pelo anterior campeão nacional, o Sporting CP.

Terceiro plantel mais valioso da liga

O FC Porto tem atualmente o terceiro plantel mais valioso da liga, segundo o portal Transfermarkt, avaliado em 259,3 milhões de euros, apenas superado pelos rivais Sporting CP (261,2 milhões de euros) e SL Benfica (266 milhões de euros)

No plantel ‘azul e branco’ destacam-se Otávio (25 milhões de euros), Vitinha (24 milhões de euros), Evanílson (20 milhões de euros) e o internacional iraniano, segundo melhor marcador do campeonato, avaliado em 17 milhões de euros.

Pouco movimento no mercado de transferências compensou

Na temporada 2021/22, o FC Porto foi um dos clubes que esteve menos ativos nas duas janelas de transferência, ao nível das aquisições, mas protagonizou a maior venda, em janeiro, do colombiano Luiz Diaz, considerado o jogador mais valioso do campeonato português na altura, que rumou ao Liverpool FC a troco de 45 milhões de euros.

Destacam-se ainda as saídas de Jesus Corona, por três milhões de euros rumo ao Sevilha FC, e Sérgio Oliveira emprestado à AS Roma de José Mourinho. Nas aquisiçções, os ‘dragões’ reforçaram-se com o brasileiro Pepê, vindo do Grémio por 15 milhões de euros e Galeno que regresou à Invicta por nove milhões de euros, vindo do SC Braga.

Campanha europeia atípica valeu encaixe de 45,9 milhões de euros

A “conta” dos “dragões” somou 45,9 milhões de euros: 44,2 milhões de euros referentes à Liga dos Campeões (uma vitória e três empates) e, ainda, 1,7 milhões de euros associados à Liga Europa (500 mil euros por entrar no playoff e 1,2 milhões pela eliminação da Lazio desta fase da competição).

Os dragões encerraram a campanha europeia frente ao Lyon, após serem derrotados em casa na primeira mão e não terem ido além de um empate em França.

Quase quatro mil investidores compraram dívida do clube

A SAD do Futebol Clube do Porto financiou-se em 50 milhões de euros e teve uma procura pelas suas obrigações superior a 72 milhões de euros, ou seja, 1,44 vezes a oferta, de acordo com os resultados apresentados esta segunda-feira.

A SAD do clube azul e branco obteve 25 milhões de euros em novas subscrições e outros 25 milhões de euros com a troca de obrigações. Investiram na dívida do clube 3.916 investidores, dos quais 43 novos investidores que emprestaram ao clube mais de 50 mil euros.

Estas obrigações vão pagar 5,25% por ano aos seus investidores durante 3 anos e custaram 5 euros por obrigação com um investimento mínimo de 500 obrigações, ou 2.500 euros.