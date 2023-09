O FC Porto solicitou hoje a anulação do jogo com o Arouca, da I Liga de futebol, alegando que o árbitro Miguel Nogueira cometeu uma “violação das regras” ao reverter a marcação de uma grande penalidade favorável aos ‘dragões’.

3 Setembro 2023, 21h13

O FC Porto solicitou hoje a anulação do jogo com o Arouca, da I Liga de futebol, alegando que o árbitro Miguel Nogueira cometeu uma “violação das regras” ao reverter a marcação de uma grande penalidade favorável aos ‘dragões’.

“O FC Porto apresentou um protesto aos delegados da Liga tendo em vista a anulação do jogo com o Arouca. Esta medida tem como fundamento a atuação do árbitro no momento da reversão, na sequência de uma chamada telefónica e sem acesso às imagens do lance, do penálti assinalado pelo árbitro de campo por falta sobre Mehdi Taremi”, informou o FC Porto, através de comunicado divulgado no site oficial.

Na mesma nota, os ‘azuis e brancos’ consideram que o árbitro da partida, Miguel Nogueira, cometeu uma “violação das regras de jogo”.

“A ação de Miguel Nogueira constitui uma violação das regras de jogo e um erro de direito com potencial impacto grave no desfecho do encontro”, conclui o clube.

Aos 90+6 minutos, quando o Arouca vencia por 1-0, o árbitro Miguel Nogueira começou por assinalar uma grande penalidade a favor do FC Porto, por alegada falta sobre Taremi, mas reverteu a decisão.

Alertado pela equipa de videoarbitragem (VAR) para conferir as imagens do lance, o ‘juiz’ deparou-se com alegadas dificuldades técnicas, usou um telemóvel para comunicar com Rui Oliveira, o VAR do encontro, e chamou os treinadores de cada equipa para transmitir a sua decisão final.

Mais tarde, os ‘dragões’ voltariam a dispor de novo castigo máximo, que Galeno falhou, aos 90+15 minutos, antes de Evanilson consumar o empate 1-1, aos 90+19, depois de Cristo González ter adiantado o Arouca, aos 84.

