FCT abre concurso para contratação de 120 investigadores doutorados

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) publicou o aviso de abertura do Concurso de Estímulo ao Emprego Científico Institucional dirigido a Laboratórios Associados (CEECInst-LA), visando a contratação de mais 120 investigadores doutorados no âmbito do Regulamento do Emprego Científico (REC).

As candidaturas decorrem entre 25 de maio e 21 de julho conforme anunciado na página de internet da FCT, cumprindo, desta forma, a regularidade e a previsibilidade para os grandes concursos.

“O concurso prevê o financiamento de contratos a termo para Investigadores Júnior e Auxiliares, celebrados ao abrigo do D.L n.º 57/2016, de 29 de agosto, e de contratos para a carreira de investigação científica, sem termo ou por tempo indeterminado, em todas as categorias”, especifica o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em comunicado.

Desta forma, acrescenta o documento, a FCT garante “o reforço do emprego científico e o desenvolvimento de carreiras com o objetivo de cumprir as políticas de âmbito científico e tecnológico e os desafios definidos pela Agenda de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas para 2030”.

O concurso, salienta, permitirá ainda reforçar a cooperação institucional em rede, aumentando a competitividade do tecido produtivo e social e as condições para a inovação.