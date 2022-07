Fed deve subir juros em mais 75 pontos esta quarta-feira e não vai ficar por aqui

Quarta-feira marca nova reunião de política monetária de Reserva Federal norte-americana e, apesar de algumas vozes terem sugerido, durante a semana passada, uma subida ainda mais expressiva do que os 75 pontos base (p.b.) esperados, esse cenário parece improvável.

A inflação nos EUA não dá sinais de abrandar, tendo chegado aos 9,1% em junho, o que não só representou nova subida em relação aos 8,6% de maio, como superou as expectativas dos analistas, que apontavam a 8,8%. Perante isto e a decisão surpreendente do Banco do Canadá, que aumentou os juros diretores em 100 p.b. na última reunião, o mercado equacionou a possibilidade de um movimento semelhante pela Fed.

No entanto, e apesar de uma semana de grande volatilidade, as expectativas para os juros nivelaram em torno de uma subida de 75 p.b. em julho, especialmente dado os números recentes das vendas a retalho e da produção industrial, que forneceram uma imagem mista de curto-prazo, e a descida das expectativas de inflação das famílias norte-americanas expressa pelo índice da Universidade do Michigan.

Franck Dixmier, diretor global de Investimentos em Obrigações da Allianz Global Investors (AllianzGI), considera assim que a Fed se deverá concentrar no mandato de estabilidade de preços, até porque “o risco de que o atual ambiente inflacionista se torne permanente não deve ser descartado, principalmente através de efeitos de segunda ordem”. Como tal, o mais provável será nova subida de 75 p.b., defende.

“Tal mexida seguiria a lógica da sua reunião de junho, que também teve um aumento dos juros acima do esperado: a ideia é aumentar os juros o máximo possível nos próximos meses antes do fecho da janela de oportunidade”, refere, argumentando que o risco de recessão está já incorporado pelos mercados, pelo que a “Fed deve, por isso, agir agora para continuar a ancorar as expetativas de inflação e garantir que tem espaço de manobra”.

As subidas não ficarão por aqui, acrescenta a análise do banco ING, que projeta mais 125 p.b. até ao final do ano, com duas subidas de 50 pontos em setembro e novembro e uma final de 25 p.b. em dezembro.

As descidas recentes no preço da gasolina dão alguns sinais encorajadores de que a inflação poderá estar perto do seu pico, mas uma descida não está no horizonte, especialmente nos bens alimentares e no transporte aéreo. Isto, aliado a um mercado laboral que se mantém forte e rígido, com apenas 3,6% de desemprego, “aponta para mais subidas no futuro”, lê-se na análise do banco neerlandês.