Fed sinaliza subida de 50 pontos base nos juros e penaliza Wall Street

A bolsa de Nova Iorque fechou a sessão desta quarta-feira em terreno negativo, duas horas após a divulgação das atas da última reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed), na qual o banco central apontou que deverá avançar com a redução dos ativos já a partir de maio, a um ritmo de 95 mil milhões de dólares (perto de 87 mil milhões de euros) mensais.

Em Wall Street, o índice industrial Dow Jones caiu 0,42%, para os 34.496,51 pontos, o financeiro S&P 500 perdeu 0,97%, para os 4.480,80 pontos, e o tecnológico Nasdaq desceu 2,22% para os 13.888,82 pontos. Por sua vez, o Russell 2000 desvalorizou 1,30% para os 2.016,75 pontos.

A companhia aérea JetBlue Airways afundou 8,72% para 12,45 dólares depois de fazer uma oferta de 3,6 mil milhões de dólares (cerca de 3,2 mil milhões de euros) pela Spirit Airlines, reavivando o debate sobre um potencial acordo entre a Spirit para e a transportadora low cost concorrente Frontier Airlines, cuja proposta apresentada foi 33% inferior à da empresa fundada por David Neeleman.

A Uber, cujos títulos caíram 4,38% para 33,43 dólares, anunciou hoje que vai este ano adicionar viagens de comboios, autocarros, aviões e a opção de aluguer de carros na sua aplicação no Reino Unido. O teste piloto no mercado britânico poderá depois ser expandido para outros países caso seja bem-sucedido.

Nas matérias-primas, o destaque mantém-se no ‘ouro negro’, que tomba mais de 4%. O preço do WTI, produzido no Texas, perdeu 4,82% para os 97,05 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent recua 4,47% para os 101,87 dólares.

“O conflito na Ucrânia continua e, apesar dos recentes desenvolvimentos, a situação permanece incerta. Além disso, o fornecimento (oferta) de petróleo diminuiu por causa da situação na Rússia. Acreditamos que a OPEP deverá manter as políticas em torno da produção inalteradas”, opinam os analistas da XTB, em research.

Quanto ao mercado cambial, o euro está a depreciar 0,06% para os 1,0897 dólares, enquanto a libra esterlina sobe os ligeiros 0,02% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3071 dólares.