Federação Portuguesa de Futebol aprova plano estratégico “Futebol 2030”

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aprovou esta quinta-feira, em sede de direção, o plano estratégico “Futebol 2030” que apresenta como objetivo o desenvolvimento do futebol português em várias vertentes, do crescimento dos atletas federados à sustentabilidade financeira dos clubes, e que foi elaborado em conjunto com a consultora Deloitte.

Este documento, que resulta de uma reflexão da FPF com sócios e parceiros da Federação Portuguesa de Futebol, será tornado público no sábado, dia 30, e poderá ser consultado online.

“O plano estratégico “Futebol 2030″ define objetivos para a década e programas, de transformação e evolução, que começarão a ser executados a partir da próxima segunda-feira”, pode ler-se no site da FPF.