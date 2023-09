“O número de horas que consta da plataforma indica que alunos sem os professores todos serão cerca de 90 mil”, disse a FENPROF, mas o Ministro da Educação indicou que só 2% dos alunos estão sem professor.

22 Setembro 2023, 16h54

A FENPROF disse, esta sexta-feira, que o Ministro da Educação apresentou-se no Parlamento e procurou esconder “a realidade em vez de apresentar soluções para os problemas”.

“O ministro da Educação referiu hoje na Assembleia da República que seriam só 2% os alunos que não teriam os professores todos. A ser assim, apontaria para cerca de 30 000 alunos”, referiu a Federação Nacional dos Professores.

A FENPROF apontou que, a ser verdade os dados apresentado pelo Ministro, “a situação seria gravíssima para esses alunos, pois significaria que, em média, lhes faltariam três professores e não apenas um”.

“Porém, não é o que se infere dos horários que são colocados pelas escolas para a contratação direta, pois o número de horas que consta da plataforma indica que alunos sem os professores todos serão cerca de 90 mil”, revelou a federação.

Para a FENPROF, “compete ao ME confirmar o que foi afirmado no Parlamento, divulgando publicamente, escola/agrupamento a escola/agrupamento, sobre o número de professores que estão em falta”.

A federação lamenta que “os responsáveis do Ministério da Educação parecem sempre mais preocupados em iludir a realidade do que, perante ela e a sua gravidade, tomarem as medidas que se impõem”.

As medidas que, na perspectiva da FENPROF são urgentes de colocar em prática são: “valorizar a profissão docente, melhorar as condições de trabalho nas escolas e atrair os jovens (desde logo os que a abandonaram) para a docência”.