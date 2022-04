Fenprof entrega petição no Parlamento contra “precariedade” e “desvalorização” da carreira docente (com áudio)

No primeiro dia do 3.º período letivo, a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) prepara-se para entregar nesta terça-feira, 19 de abril, uma petição com cerca de 20 mil assinaturas na Assembleia da República, onde reclama “justiça”, “efetivação” dos direitos dos professores e “respeito por horário de trabalho”. A Federação sindical considera que o OE2022 não ataca “os problemas de fundo” como a precariedade, a desvalorização da carreira docente, o envelhecimento e a necessidade de rejuvenescer e cativar para a profissão.

“São cerca de vinte mil as assinaturas na Petição que no próximo dia 19 de abril (primeiro dia do 3.º período letivo), a Fenprof entregará, pelas 11:00 horas, na Assembleia da República”, avança a Federação sindical nesta segunda-feira, 18 de abril, assinalando que esta Petição designa-se “Reclamamos justiça, efetivação dos nossos direitos e respeito por horário de trabalho” e, para além de se dirigir à Assembleia da República, também se dirige ao governo, devendo ser entregue “oportunamente” ao ministro da Educação, João Costa, ex-secretário de Estado Adjunto e da Educação, que desde 2015 integrou os executivos de António Costa e que foi a escolha do primeiro-ministro para substituir Tiago Brandão Rodrigues na liderança do novo governo socialista.

No texto, os seus subscritores, professores e educadores, reafirmam o seu “zelo no cumprimento dos deveres profissionais”, recordando “o esforço que têm feito para não deixarem qualquer aluno para trás e confirmam o empenho colocado na sua atividade profissional, seja ela presencial ou a distância.”

“Face ao que afirmam e corresponde à verdade, os signatários consideram ser justo exigirem respeito pela sua profissão, reclamando medidas em que este se reflita, tais como a recomposição da sua carreira, uma avaliação justa, um regime específico de aposentação, a eliminação da precariedade e o fim dos abusos e ilegalidades nos horários de trabalho”, realça a Fenprof, acrescentando que no texto da petição também é manifestada discordância com o processo de municipalização em curso e é requerida a democratização da gestão das escolas e agrupamentos.

Com esta petição, diz a Fenprof, pretende-se colocar na agenda parlamentar, já neste início de legislatura, “a preocupação perante problemas que afetam os professores e educadores em Portugal e são a razão primeira da fuga dos jovens a esta profissão”. Para os docentes que assinam a petição estes são “aspetos fulcrais” para a afirmação da Escola Pública.

Fenprof aponta para desvalorização salarial de 20% nos últimos 12 anos

A Fenprof apontou na semana passada, em reação à proposta do Orçamento de Estado para 2022 (OE2022), para uma desvalorização salarial da classe na ordem dos 20% nos últimos 12 anos, considerando “claramente insuficiente” o aumento de o,9% dos salários. Em comunicado, considerou que o documento não ataca “os problemas de fundo”.

Depois de afirmar que a proposta do OE2022 apresentada na quarta-feira “em pouco se distingue da que em outubro passado foi chumbada”, a Fenprof assinala que não tem em consideração um “ano de forte quebra de rendimentos, que tem na sua origem o brutal aumento dos combustíveis e da energia” que também afetam o setor educativo e os seus trabalhadores.

Centrado em estatísticas que revelam melhoria nos resultados escolares, o Executivo não assinala “que elas se devem, essencialmente, ao muito e bom trabalho desenvolvido pelas escolas e ao grande profissionalismo, esforço e empenhamento de professores, alunos, trabalhadores não docentes e famílias”, apesar das políticas que leva a cabo e da escassez de recursos em muitas escolas, nomeadamente de pessoal docente, defende o documento enviado às redações.

Em relação ao último tópico, o sindicato afirma que a proposta de OE2022 “reconhece a necessidade de chamar jovens para a carreira docente e de criar incentivos para atrair profissionais para as zonas em que há escassez, mas as verbas inscritas no Orçamento não indiciam medidas positivas nesse sentido”.

A Fenprof assinala alguns pontos específicos de discórdia com o documento. Em relação à desvalorização da carreira docente, apontada como um dos motivos da sua não atratividade, destaca que o governo continua a não querer negociar a contagem integral do tempo de serviço cumprido pelos professores, enquanto impede milhares de progredirem usando regimes de quotas e de vagas.

Sinaliza ainda que arrasta “situações discriminatórias, como as ultrapassagens ou as diferenças entre quem exerce funções no continente relativamente aos seus colegas das regiões autónomas”, e não é claro sobre a intenção de eliminar a precariedade. “As formulações que utiliza em relação à revisão do regime de concursos, de tão redondas, geram mais preocupações do que expetativas”, indica.

“Sobre rejuvenescimento da profissão e combate ao envelhecimento nada é referido, não se prevendo a prometida aplicação da pré-reforma, a alteração do regime de aposentação, a recuperação para a profissão dos jovens que a abandonaram ou iniciativas visando captar adolescentes, de entre os mais bem qualificados no ensino secundário, para os cursos de formação”, continua. O sindicato aponta, por fim, ao silêncio em relação à “eliminação dos abusos e ilegalidades que afetam os horários”.

A Fenprof informa no fim do documento que solicitou uma reunião ao Ministro da Educação, com a maior brevidade possível, com o objetivo de estabelecer normas para o relacionamento institucional, de definir prioridades negociais e de calendarizar processos que considera “indispensáveis”.