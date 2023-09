A Festa do Vinho da Madeira terá também conversas com produtores de Vinho da Madeira, masterclasses de Vinho da Madeira, Chef Dinners, Festival de cocktails e um espaço expositivo e venda de Artesanato da Madeira.

10 Setembro 2023, 09h45

A Festa do Vinho da Madeira, uma iniciativa da Secretaria do Turismo e Cultura, está na Madeira até 17 de setembro e vai passar por diversos palcos.

O evento tem previstos 34 concertos e atuações.

“O Madeira Wine Lounge, na Praça do Povo, recebe 18 concertos, entre os dias 31 de agosto e 17 de setembro, e, no âmbito da aposta continuada na descentralização, os concelhos da Calheta (na Quinta das Vinhas, a 9 setembro), de Santana (Quinta do Furão, a 10 de setembro), do Porto Moniz (Vinhas do Tico, a 16 de setembro) e de Câmara de Lobos (Quinta de São João, dia 17 de setembro), receberão os “Concertos da Vinha ao Lagar” (sempre às 17h00)”, diz a organização.

O Madeira Wine Lounge estará aberto todos os dias. De domingo a quinta-feira das 18h00 às 23h00 e na sexta-feira e sábado das 18h00 à meia-noite.

A Festa das Vindimas, que se realiza no Estreito de Câmara de Lobos, a 9 de setembro, também está integrada na Festa do Vinho da Madeira.