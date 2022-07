Festival ao Largo dá largas à música e à dança até final de julho

O Festival ao Largo é um ponto de encontro para quem gosta de música e/ou dança, e de ambas as coisas, claro, ao ar livre, num enquadramento muito especial e com uma energia também ela muito própria. O público aflui ao Largo de São Carlos, em Lisboa, como se de um ritual se tratasse, elegendo os seus espetáculos de eleição, aventurando-se noutros. O mote é dar “largas” ao Largo e saborear o momento.

Já amanhã, terça-feira 19, Lara Martins apresenta ao vivo “Canção”, o álbum que gravou em 2021 e onde os tangos do argentino Astor Piazzolla se cruzam a música brasileira e o fado lusitano. A cantora portuguesa será acompanhada nesta atuação pela soprano Lara Martins, por Olga Amaro ao piano, e João Gentil no bandonéon.

No dia 20, às 21h30, a Banda Sinfónica Portuguesa sobe ao palco para interpretar uma seleção de temas de raiz popular, que percorrem estilos e tradições que vão do jazz à música espanhola.

Os concertos que, nos dias 22 e 23, celebram os 200 anos da independência do Brasil são um dos destaques da edição deste ano. A Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob a direção do maestro Antonio Pirolli, e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos vão apresentar três obras de três compositores brasileiros: a ópera “Fosca”, de Carlos Gomes; a suite “Bachiana Brasileira Nº4”, de Heitor Villa Lobos; e, para terminar, o bailado afro-brasileiro “Maracatau de Chico Rei”, de Francisco de Mignone. A direção musical é da responsabilidade do maestro brasileiro Roberto Tibiriçá.

As 21h30 continua a ser a ‘hora mágica’ do Festival ao Largo. Assim, nos dias 26 e 27 de julho, “Território V” estará sob os holofotes – e à hora marcada – no local habitual. Produzido pelos Estúdios Victor Córdon, este programa tem como objetivo impulsionar jovens bailarinos em início de carreira. Na sua 5ª edição, brinda o público com dois espetáculos e junta dois coreógrafos estrangeiros ao apresentar “Valse” do catalão Marcos Morau, diretor da companhia La Veronal, e uma nova criação da canadiana Dorotea Saykaly.

Doze bailarinos de nove escolas de dança nacionais vão ‘dar corpo’ aos espetáculos, que irão decorrer em simultâneo com a exibição de uma curta-metragem de Sara Bernardo e Pedro Emes Nogueira, a dupla vencedora do prémio Território | Estúdios Victor Córdon, na categoria de melhor realizador nacional, numa parceria com o INSHADOW Lisbon Screendance Festival.

Para fechar, o Festival ao Largo apresentará uma obra inconfundível e monumental. “Carmina Burana”, cantata do compositor Carl Orff, estreada originalmente em 1937 na Ópera de Frankfurt, regressa ao Largo São Carlos. O maestro Antonio Pirolli irá dirigir o Coro do Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa, acompanhados por Rita Marques, Marco Alves dos Santos e André Baleiro.

Todos os espetáculos são gratuitos e têm início às 21h30. Consulte aqui a programação completa.