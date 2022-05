Festival Lisboa 5L arranca amanhã de mãos dadas com a Temporada Cruzada

Não há dia em que não se vaticine o fim do livro. Mas nenhum dia passa sem que ele esteja presente nas nossas vidas. No caso do Festival Internacional Literatura e Língua Portuguesa – Lisboa 5L –, o livro é tão-só um elemento chave a que se juntam outros quatro, também eles começados por “L”: Língua, Literatura, Leituras e Livrarias.

Bem agitado e temos um belo cocktail de palavras e lugares, ou não fosse este festival lisboeta um festival literário diferente que se quer de todos. Inclusivo até ao tutano, até nos lugares. Daí ocupar praças e teatros, escolas e ruas. E que oferece centenas de iniciativas, na sua maioria gratuitas.

Mas não só. Nesta terceira edição, o Festival Lisboa 5L, que decorre entre 4 e 8 de maio, tomou a iniciativa de aliar-se à Temporada Cruzada Portugal-França 2022 e, como tal, a programação integra convidados de língua francesa, que assim se juntam a autores portugueses e do universo lusófono – como Patrícia Portela, Afonso Reis Cabral, Valério Romão, Joana Bértholo, Filipa Leal e Isabel Minhós Martins, Mário Lúcio Sousa, Maria do Rosário Pedreira e Nuno Júdice, José Eduardo Agualusa, Catarina Sobral e Tânia Ganho – para diálogos sobre obras diversas, da ficção à poesia.

A primeira mesa de autor do 5L terá sotaque francês e conta com a presença da escritora franco-marroquina Leïla Slimani, Prémio Goncourt em 2016, que vive atualmente em Lisboa, além das escritoras Dulce Maria Cardoso e Tânia Ganho, num encontro para debater “o silêncio e a escrita”. O poeta Jean-Pierre Siméon integra a sessão “P. De poesia”, que terá lugar na quinta-feira, às 17h30, no Foyer do Teatro Nacional de São Carlos, que conta também com o poeta português Nuno Júdice.

Às 20h00, na Associação 25 de Abril, Álvaro Laborinho Lúcio e João Céu e Silva abrem as hostilidades do ciclo de conversas dedicado a “Liberdade(s)” Liberdade política. às 21h00, O autor angolano José Eduardo Agualusa e o brasileiro Paulo Werneck dão largas a “Um mundo desconcertante” no Teatro São Luiz.

No âmbito de uma parceria com a Casa da América Latina, Leonardo Padura, conhecido romancista, autor da série de romances policiais protagonizados pelo detetive Mario Conde, vem a Lisboa para falar de literatura policial com o jornalista e escritor José Manuel Fajardo. A conversa terá lugar na quinta-feira, 5 de maio, às 19h00, no Teatro São Luiz.

O francês Laurent Petitmangin, autor distinguido com o Prémio Femina dos Estudantes pelo seu primeiro romance, “Quando a Noite Cai”, também marca presença nesta terceira edição do Lisboa 5L, no Foyer do São Carlos, sexta-feira, às 21h00, numa conversa com o jornalista João Paulo Sacadura.

Das centenas de iniciativas, destaque para um ciclo de cinema no Cinema Ideal e uma exposição de ilustração portuguesa no largo José Saramago, no âmbito do centenário do Nobel da Literatura 1998, na qual 25 artistas plásticos foram desafiados a traduzir em desenho a mesma “realidade fugidia” que lhes surge ao visitarem a prosa do escritor.

A vasta programação do festival contará ainda com uma feira do livro no Largo de São Carlos, encenações de teatro em duas livrarias e num hotel e vários concertos, como o “Palavra Prima – Tributo a Chico Buarque”, no Teatro Municipal São Luiz, com Jorge Palma, Luísa Sobral, Luca Argel, Garota Não e Alice Neto de Sousa. A somar às oficinas para os mais novos e às apresentações e lançamentos literários. Veja toda a programação aqui.