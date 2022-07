Fidelidade acompanha evolução dos incêndios em Portugal com ajuda de Inteligência Artificial

A Fidelidade reforçou a monitorização do risco dos seus clientes que vivem nas regiões devastadas pelos fogos, “tendo montado um processo de monitorização constante com a ajuda de avançados algoritmos de Inteligência Artificial, que cruzam informação em tempo real dos incêndios e a sua evolução territorial, com a base de dados dos seus clientes”, assegura a empresa liderada por Rogério Campos Henriques.

Até dia 21 de julho, a companhia de seguros recebeu apenas 36 ocorrências devido a danos materiais maioritariamente em Habitação e Comércio e Indústria provocados pelos incêndios deste mês.

A primeira intervenção da Fidelidade aconteceu maioritariamente nas primeiras duas horas e, em situações pontuais, nas primeiras 24 horas após a comunicação da ocorrência.

Respeitando o compromisso assumido com os seus clientes, a Fidelidade tem acompanhado a evolução e o impacto dos incêndios florestais em Portugal. “Independentemente do impacto negativo destas ocorrências, a seguradora estabelece um acompanhamento próximo e permanente, com particular reforço nestes momentos”, refere em comunicado.

A seguradora está comprometida “em concluir de forma célere os processos de sinistros no prazo máximo de 30 dias úteis após a sua participação, como tem sempre acontecido em outras situações de emergência e de catástrofes naturais, como os incêndios de 2017 ou a tempestade Leslie. Sendo que 100% dos processos de peritagem foram já iniciados”, garante.

“Pretendendo assegurar no imediato todo o apoio aos seus clientes perante estes fenómenos, a Fidelidade mobiliza equipas e recursos, operacionalizando no terreno uma intervenção de apoio aos seus clientes e de quantificação e avaliação dos prejuízos sofridos com a maior rapidez e proximidade possível, agilizando, assim, o pagamento de indeminizações”, lê-se no comunicado.

De acordo com a dimensão das situações de emergência e de catástrofes naturais, e “tal como sempre acontece em catástrofes desta dimensão, a seguradora está sempre preparada para, de forma urgente, disponibilizar no terreno serviços extraordinários de apoio, como por exemplo, a Unidade Operacional Móvel de Peritagem, equipada com todos os meios tecnológicos, ou a Linha Telefónica Exclusiva de Apoio que centraliza todos os pedidos relacionados a situação de emergência ocorrida e agiliza a regularização dos processos reportados”, conclui.