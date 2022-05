Fidelidade premeia instituições sociais com um valor total de 750 mil euros

O Prémio Fidelidade Comunidade distinguiu instituições sociais de todo o país, com um valor total de 750 mil euros, anuncia a seguradora em comunicado.

“Reforçando o seu compromisso em apoiar continuamente a população, a 4ª Edição do Prémio Fidelidade Comunidade, foi dividida em duas fases, com dotações de valor diferentes, para fazer face às dificuldades vividas pelas instituições sociais durante a situação pandémica que se vive há já dois anos”, refere a seguradora.

A primeira fase, que tem um prémio no valor total de 150 mil euros, distinguiu nove instituições sociais de todo o país, incluindo a Região Autónoma da Madeira. A segunda fase do Prémio, que agora termina, tem um valor total de 600 mil euros e destina-se a projetos entre 50 mil euros e 100 mil euros que promovam a capacitação e sustentabilidade das organizações sociais.

Com 328 candidaturas recebidas nesta fase, a maioria das instituições apresentou projetos na área do envelhecimento, seguindo-se a de inclusão social de pessoas com deficiência ou incapacidade e, em menor número, a área da prevenção em saúde, explica a seguradora liderada por Rogério Campos Henriques

Os apoios mais solicitados ao Prémio Fidelidade Comunidade prendem-se com a contratação de recursos humanos, compra de viaturas, obras e certificações.

“Porque ser Fidelidade pressupõe o envolvimento dos colaboradores e parceiros de negócio, a seguradora desafiou ambos a eleger dois projetos, entre os vencedores, que têm ainda direito a um prémio especial, no valor de 3.000,00 euros cada – Prémio Especial Colaboradores e Prémio Especial Parceiros de Negócio”, refere a companhia.

O Prémio Fidelidade Comunidade designa a forma como a empresa estrutura a sua resposta às problemáticas da sociedade, e materializa o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável da comunidade, através do fortalecimento do setor social privado e está inserido na estratégia de sustentabilidade e negócio da seguradora.

“Um júri independente integra personalidades que refletem diferentes visões e experiências e têm vasto conhecimento da realidade social portuguesa, bem como sensibilidade para os assuntos relacionados com a sustentabilidade e responsabilidade social das empresas, nomeadamente: Maria de Belém Roseira, ex-Ministra da Saúde e da Igualdade; Madalena Santos Ferreira, jurista; Isabel Capeloa Gil, Reitora da Universidade Católica Portuguesa; Filipe Almeida, Presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social; e Jorge Magalhães Correia, Presidente do Conselho de Administração da Fidelidade”, lê-se no comunicado.