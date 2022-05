Fidelidade promove debate sobre os desafios da longevidade

A Fidelidade associa-se ao projeto “Longevidade: um novo desafio”, uma iniciativa que pretende refletir sobre os desafios de se viver mais anos e sobre o impacto do envelhecimento na sociedade em geral, mas também as suas implicações sociais, individuais e económicas, nomeadamente nas poupanças.

O que vai mudar na vida dos portugueses nas próximas décadas? Como podemos promover a nossa saúde ao longo da vida? Como é que podemos investir mais na prevenção como arma para uma longevidade maior e com mais saúde? Como alcançarmos um melhor equilíbrio entre promoção da saúde e gestão da doença? Que impacto terá a longevidade nas nossas finanças? Como pode o Estado incentivar políticas públicas para a longevidade? Que mudanças precisam de ser implementadas nas empresas? O que se deve mudar nas cidades? São algumas das perguntas que a seguradora pretende responder num ciclo de webtalks.

Há um tema que interessa particularmente às seguradoras. A saber, qual deve ser o novo paradigma de poupança para a reforma, sabendo que o rendimento tenderá a decrescer a prazo e que os custos – com saúde – serão sempre crescentes?

A necessidade de aprofundar o tema da longevidade está assente na tendência para o aumento da esperança de vida e no fato de se viver mais anos em Portugal e na maioria dos países do mundo. No entanto, se os progressos na saúde e tecnologia nos permitem viver mais, “a longevidade representa também um dos grandes desafios do nosso tempo”, refere a Fidelidade.

Consciente do impacto do envelhecimento e da necessidade de assegurar qualidade de vida às pessoas, com a associação a esta iniciativa, a Fidelidade diz que “pretende reforçar o seu compromisso de estimular comportamentos saudáveis ao longo da vida, que contribuam para a promoção da saúde e a prevenção da doença, refletindo sobre os desafios e as tendências da investigação sobre a longevidade, bem como sobre as principais questões sociais e pessoais que se colocam perante uma vida humana mais longa”.

A iniciativa da Fidelidade é desenvolvida juntamente com o Expresso e com a Novartis. O ciclo webtalks contará com a colaboração de especialistas de referência em várias áreas de intervenção que irão aprofundar os principais desafios da longevidade, para se viver mais e melhor.