FIFA vai passar a chamar-se EA Sports FC a partir de 2023

É oficial: vai ser colocado um ponto final no videojogo FIFA. A organização que rege o futebol a nível mundial e a produtora Eletronic Arts vão seguir caminhos diferentes já no próximo ano. O anúncio foi feito esta terça-feira pelas duas entidades, anunciando o fim de uma parceria que dura desde o ano 1993, quando foi produzido o primeiro franchising.

A EA Sports fez saber, através de declarações prestadas pelo vice-presidente David Jackson à “BBC” que este é o momento de seguir numa direção diferente, de forma a construir “uma marca para o futuro.” É expectável que a produtora possa manter o jogo similar àquilo que já era, mantendo a jogabilidade, mas excluindo as competições FIFA (campeonatos do mundo de8 seleções e de clubes).

O nome do videojogo deve passar a ser EA Sports FC (pelo menos enquanto não for feita uma parceria que inclua a venda do naming), mas a produtora garante que vai continuar a proporcionar uma experiência altamente realista, tendo contrato com 19 mil atletas, 700 equipa, 100 estádios e mais de 30 campeonatos para jogos futuros.

A FIFA, por seu lado, emitiu um comunicado no qual garante a produção dos jogos para este ano e para o próximo, a que acrescenta a produção de um videojogo mais avançado para o ano seguinte, 2024.

“Posso assegurar que o único jogo autêntico que tenha o nome da FIFA será o melhor disponível para os jogadores e os fãs de futebol”, garante no mesmo documento o presidente da FIFA, Gianni Infantino.