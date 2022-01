“Fight Club”. China altera final do filme e dá vitória às autoridades

Mais de vinte anos depois de estrear, “Fight Club” recebeu um final muito diferente na China num serviço de streaming ligado ao Governo. Desta vez, as autoridades vencem.

Os fãs chineses do clássico de David Fincher ficaram furiosos no fim de semana quando se aperceberam que a versão do filme disponível na popular plataforma de streaming chinesa Tencent Video removeu por completo o seu icónico final.

Em 1999, as audiências ficaram chocadas por um motivo diferente. Numa reviravolta que ficou para a história, o narrador, interpretado por Edward Norton, percebe que o personagem Tyler Durden (Brad Pitt) é o seu alter ego, fruta da imaginação, e “mata-o”.

Na cena final, o narrador fica com sua namorada, interpretada por Helena Bonham Carter, enquanto assistem a um aglomerado de arranha-céus a explodirem, cumprindo o plano de Durden para destruir o consumismo apagando os registos bancários de toda a gente.

A anarquia representada no filme – e a incapacidade do governo em pará-la – não parece ter sido aprovada pelas regras de censura chinesas. Na versão disponível no Tencent Video, que a CNN Business visualizou na plataforma, a totalidade da cena com as explosões foi cortada, tendo sido substituída por uma legenda que explica ao público que as autoridades chegaram a tempo de salvar o dia.

“Através da pista fornecida por Tyler, a polícia rapidamente descobriu todo o plano e prendeu todos os criminosos, impedindo com sucesso a explosão da bomba”, diz a legenda. “Após o julgamento, Tyler foi enviado para um asilo para receber tratamento psicológico. Ele recebeu alta do hospital em 2012.”

Não se sabe quando é que esta versão do filme surgiu, mas as legendas do filme editado tornaram-se virais na China durante o fim de semana, uma vez que os fãs e críticos reclamaram da alteração que transforma o significado do filme.

“Isto é ridículo”, escreveu uma pessoa na página do filme na Tencent Video. Outra disse que a mudança é “um pilar da vergonha na história cinematográfica”. “Ninguém quer pagar para assistir a um clássico que foi arruinado a este ponto”, afirmou uma pessoa no Douban, um site de crítica cinéfila.

“A Tencent recusou-se a comentar a edição. A CNN Business também entrou em contato com a Cyberspace Administration of China, o regulador da Internet que supervisiona as plataformas de streaming, bem como a China Film Administration, mas nenhuma agência do governo respondeu a um pedido de comentário”, escreve a publicação norteamericana.

A censura cinematográfica é comum e as próprias empresas chinesas que detêm os direitos de filmes internacionais no país costumam-se autocensurar para apaziguar os reguladores antes dos lançamentos públicos.

De acordo com a versão do filme disponível no Tencent Video, a editora chinesa de “Fight Club” é a Pacific Audio & Video Co., uma empresa afiliada à estatal Guangdong Radio and Television. Uma funcionária da editora disse à “CNN Business” que não poderia comentar sobre o lançamento do filme em streaming. Esclareceu, no entanto, que a empresa já não possui os direitos de lançamento do filme em DVD no país, que obteve há mais de uma década.

Esta não é a primeira vez que o público chinês pode assistir “Fight Club” legitimamente no país. Segundo os meios de comunicação chineses, o filme foi exibido no Festival Internacional de Cinema de Xangai em 2006 e novamente em 2017, para além de algumas sessões no China Film Archive em Pequim.

A “CNN Business” diz que não participou desses eventos e, portanto, não pode verificar se essas exibições foram editadas”, mas menciona que um crítico do Douban, depois de ter visto o filme no Festival Internacional de Cinema de Xangai em 2017, comentou o “final muito esperado”, incluindo os edifícios em colapso.

A censura na China é, para além de comum, antiga. “Desde o início dos anos 1990, as autoridades permitem que apenas algumas dezenas de filmes estrangeiros sejam exibidos no país a cada ano – apenas nove dos 26 vencedores do Oscar de melhor filme foram exibidos publicamente na China de 1994 a 2019, por exemplo”, escreve a publicação.

Para além disso, filmes ou programas com temas controversos – como os que retratam negativamente a China sob ou apresentam histórias LGBTQ+ – não são admitidos. E como o país não possui um sistema de classificação de filmes, os conteúdos aprovados pelos reguladores chineses são fortemente editados para remover certas cenas, como sexo explícito ou violência, o que já aconteceu com Bohemian Rhapsody (relativamente à sexualidade de Mercury) e Game of Thrones (com muitas cenas gráficas).