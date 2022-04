Filha de António Guterres cai de arriba em praia no Algarve

A filha do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, caiu na quinta-feira de uma arriba na Praia do Beliche, em Sagres, em Vila do Bispo (Faro), confirmou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo, Mariana Guterres, de 36 anos, e o namorado de nacionalidade norte-americana, de 23 anos, foram resgatados ao início da tarde de quinta-feira.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) adiantou que o alerta para a ocorrência foi dado pelas 13:30, tendo sido de “imediato ativados elementos da Estação Salva-vidas de Sagres e do Projeto “SeaWatch”, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo e do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]”.

“À chegada ao local, constatou-se que as vítimas apresentavam diversas escoriações no corpo”, indicou a AMN em comunicado.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Portimão.