Filho do escritor Paul Auster acusado de homicídio involuntário após overdose da filha bebé

O filho do escritor americano Paul Auster, Daniel Auster, foi detido pela morte da sua filha bebé, acusado de homicídio involuntário e negligência, após a criança ter sofrido uma overdose por fentanil e heroína, anunciou o jornal The Independent.

Daniel Auster, de 44 anos, foi preso na passada sexta-feira, de acordo com o jornal americano The New York Post, devido à morte, em novembro passado, da sua filha Ruby, um bebé de dez meses.

De acordo com a polícia de Nova Iorque, a bebé foi encontrada sem vida no dia 1 de novembro de 2021 em Brooklyn, após Daniel Auster ter adormecido enquanto cuidava da menina, altura em que a mãe se encontrava no trabalho.

Quando acordou, Foster tentou reanimar a filha e telefonou para a linha de emergência (911) de acordo com fontes anónimas citadas no jornal New York Daily News.

Já no hospital, não foi possível reanimar a criança, e a autópsia revelou que não havia sinais de trauma interno físico, mas um relatório de toxicologia revelou que a bebé sofreu uma overdose de fentanil e heroína. A polícia diz não saber como a criança foi exposta a essas drogas.

O pai de Daniel Auster, Paul Auster, é o autor de vários romances aclamados, tais como ‘A Trilogia de Nova Iorque’ e ‘O Livro das Ilusões’.

O seu filho, Daniel Auster, que trabalhava como DJ e fotógrafo, já tinha tido problemas com a lei. Em 1998, foi acusado de possuir propriedade roubada e sentenciado a cinco anos em liberdade condicional por roubar 3 mil dólares do corpo de Andre ‘Angel’ Melendez, uma vítima de ‘Club Kid Killer’ Michael Alig. Auster não foi implicado no crime de homicídio, mas admitiu estar presente no apartamento onde o homicídio ocorreu, afirmou a agência Reuters na altura. O corpo de Andre Melendez foi desmembrado e atirado ao rio Hudson.

Em 2008 e em 2010, Daniel Auster foi detido por posse de drogas e roubo em 2009.