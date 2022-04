Filipa Jardim da Silva: “Não há coragem sem medo”. Ouça o podcast do JE “Ideias com Nome Próprio”

Ouça e acompanhe o podcast “Ideias com Nome Próprio” em:

Apple Podcasts | Spotify | Anchor | Google Podcasts

Tem como missão de vida potenciar a mudança e consegue-o de diversas formas: em sessões de psicoterapia, “coaching” ou nos programas que desenvolve para a muito recente Academia Transformar.

Psicóloga, empreendedora e autora do livro “Dar a Volta”, Filipa Jardim da Silva acredita em sinergias entre as várias áreas da saúde e do saber. Porque só com autoconhecimento e desenvolvimento pessoal se consegue uma verdadeira metamorfose.

“Ideias com Nome Próprio” é o novo podcast do Jornal Económico dedicado ao mundo das startups, da inovação e da revolução digital, da autoria da jornalista Ana Pimentel.

Quem são as pessoas por trás das ideias que estão a mudar o mundo e a revolucionar a forma como vivemos? O que as move e leva a procurar ir mais longe?

Estas e outras questões serão respondidas neste podcast semanal que estará disponível em www.jornaleconomico.pt e nas plataformas Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.