Filipinas: Filho do antigo ditador Ferdinand Marcos eleito presidente

Ferdinand Marcos Junior, filho do ex-ditador com o mesmo nome (presidente entre 1965 a 1986 e de Imelda Marcos, conhecida pela sua coleção de… sapatos), venceu com facilidade as eleições presidenciais desta segunda-feira, depois de conseguir 58,8% dos votos. Teve mais do dobro os votos da sua adversária mais próxima – a advogada, ativista dos direitos humanos e até agora vice-presidente Leni Robredo. Grupo de sobreviventes do regime brutal de Ferdinand Marcos descreveram a vitória do seu filho como produto da corrupção e de uma campanha de crescente desinformação.

Conhecido como Bongbong, aos 64 anos e 36 anos depois de a sua família fugir do palácio presidencial sitiado pela máfia, Marcos Jr. senta-se na cadeira que o seu pai ocupou depois de ter feito parte dos negócios políticos que sitiaram o país. De facto, na década de 1980, Marcos Jr., na altura com apenas 23 anos, tornou-se vice-governador da província de Ilocos Norte, concorrendo sem oposição pelo partido Kilusang Bagong Lipunan (do seu pai), aí se tendo mantido até á debandada da família, que partiu para o exílio no Havai – tendo deixado para trás centenas de pares de sapatos.

Após a morte do seu pai em 1989, a presidente Corazon Aquino acabou permitindo que os restantes membros da família Marcos regressassem às Filipinas – para enfrentarem os tribunais. Para Marcos Jr., a troca compensou: segundo a sua biografia, enfrenta uma ordem de prisão nos Estados Unidos por não ter cumprido uma ordem judicial para pagar 353 milhões de dólares a vítimas de abuso de direitos humanos da ditadura do seu pai.

Com uma imagem de menino mimado e de ter fundamentalmente interesse em divertir-se – foi estudante em Oxford de lá tendo saído com um ‘certificado especial’ – Ferdinand aliou-se ao populista Rodrigo Duterte, presidente até agora, e à sua filha, Sara Duterte, que deverá ser a vice-presidente.

O regresso de Marcos Jr. ao palácio presidencial é o culminar de um esforço de longa data, que começou com o retorno do exílio de Bongbong, da sua mãe e das suas duas irmãs em 1991. Imelda, cujas ambições presidenciais (substituir o marido) eram claras a partir da altura em que Ferdinand (que sofria de uma doença autoimune) começou a fraquejar, tentou por duas vezes concorrer, sem sucesso, à presidência, ainda na década de 1980.

De novo nas Filipinas, Bongbong, a sua irmã mais velha, Imée, e Imelda conquistaram gradualmente cargos em eleições locais, até que Marcis Jr. Foi eleito senador em 2010. Em 2016, a vice-presidência (também votadas universalmente pelos filipinos) escapou por pouco: foi vencido por Leni Robredo, a quem acusou de fraude.

Marcos Jr. exortando os filipinos a julgarem-no “não pelos meus ancestrais, mas pelas minhas ações”. A família Marcos e seus apoianates tentaram reescrever a história do regime do pai, tentando transformá-la numa era de paz e de prosperidade. Prosperidade sim, por certo, para a família, que é acusada de ter desviado qualquer coisa como 10 mil milhões de dólares dos cofres do Estado.

Esta terça-feira, em Manila, a capital, milhares de pessoas, muitas delas vestidas de negro, reuniram em frente do gabinete da Comissão Eleitoral para protestar contra o regresso dos Marcos. Mas as autoridades eleitorais rejeitaram todas as alegações de manipulação do ato eleitoral e disseram que os resultados foram processados ​​mais rapidamente do que em anos anteriores porque os equipamentos de contagem foram atualizados. De qualquer modo, os resultados estão em linha com os resultados das sondagens.