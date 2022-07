Filmagens de ‘Velocidade Furiosa’ vão voltar a cortar estradas portuguesas

As filmagens do novo filme da saga ‘Velocidade Furiosa’, que conta com a atriz portuguesa Daniela Melchior no elenco, vão voltar a obrigar ao corte de estradas em Portugal. Desta feita, vai ser cortado o acesso ao trânsito em vários locais na margem sul do Tejo, anunciou a Câmara Municipal de Almada num comunicado divulgado no ‘site’ oficial.

Depois de Viseu e Vila Real, os constrangimentos de trânsito relacionados com o décimo filme da saga continuam e vão durar entre os dias 27 e 30 de julho, na zona de Cacilhas.

“Foi autorizada a ocupação do espaço público” para as ditas filmagens, que “consistem em passagens de carros entre o elevador da Boca de Vento e a entrada da Quinta da Arealva, cruzando o Olho de Boi”, escreveu a autarquia.

Vão ser cortados acessos nos seguintes dias:

27/07/2022, das 00:00h às 23:59h – Preparação e ensaios gerais;

28/07/2022, das 00:00h às 23:59h – Preparação e ensaios gerais;

29/07/2022, das 00:00h às 23:59h – Filmagens;

30/07/2022, das 00:00h às 23:59h – Filmagens.

O corte compreende as seguintes restrições: