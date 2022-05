Filme promocional do Turismo do Porto e Norte conquista ouro em festival de Nova Iorque

Um filme promocional do Turismo do Porto e Norte venceu o prémio de ouro num festival de Nova Iorque, um dos mais “conceituados festivais mundiais de audiovisual, que teve 275 finalistas”.

“Chama-se «The Majestic Adventures of Ofelia de Souza» e tem levado o nome do destino Porto e Norte aos quatro cantos do mundo. O filme promocional do turismo da região, apresentado oficialmente em outubro de 2021, acaba de vencer um ‘Gold Trophy’ no New York Festival TV & Film Awards, um dos mais importantes e prestigiados concursos internacionais de audiovisual mundial, com a pergunta-sugestão «Why choose Porto & North of Portugal for your event?»”, segundo o comunicado deste organismo presidido por Luís Pedro Martins.

O filme dá a conhecer a “extravagante Ofélia de Souza, uma experiente organizadora de eventos e epicurista de 72 anos, num distinto papel de embaixadora do Turismo do Porto e Norte. Ofélia de Souza é uma personificação do Porto, experiente e irreverente”.

O filme conta com a assinatura da Kobu Agency, sediada no Algarve, e é especialmente direcionado para o segmento de ‘Meeting & Industry’, que tem sido um “importante veículo de promoção da região para esta vertente turística, que esteve praticamente parada durante o período agudo da pandemia”.

Além do prémio em Nova Iorque, destacam-se outros prémios: também nos EUA, o ‘Vegas Movie Awards’, “onde conquistou o primeiro prémio em 5 diferentes categorias, assim como o ‘Gothamite monthly film awards’ 2021 (Best Commercial of the Month e Best First-time director of the month), o ‘Kiez Berlin Film Festival’ 2021 (Best First Time Director) e o ‘Manhheim Arts and Film Festival’ 2021 (Best Travel Film)”.

O Turismo do Porto e Norte recorda que outros filmes turísticos promocionais têm conquistado a crítica internacional: “É o caso do «Feel The Call» e «Awake with us”, para a promoção da região nos mercados externos. Também a série de nove filmes promocionais «Visit Porto & North Travel Series with Gabo the Guide» tem sido amplamente distinguida, tendo estes filmes conquistado diversos galardões em festivais internacionais nos EUA, Sérvia, Portugal, África do Sul, Japão, Espanha e Alemanha”.