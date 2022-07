Financiamento das administrações públicas cai a pique em maio

O Banco de Portugal publica hoje as estatísticas do financiamento das administrações públicas atualizadas para maio de 2022.

Nos primeiros cinco meses de 2022, o financiamento das administrações públicas foi de cerca de 0,6 mil milhões de euros (598,14 milhões), valor que compara com 7,8 mil milhões de euros registados em igual período de 2021. O valor compara com 1,78 mil milhões no mês de abril.

Uma análise por instrumento mostra que as administrações públicas se financiaram através de emissões líquidas de títulos no montante de 10,1 mil milhões de euros. Por outro lado, o financiamento das administrações públicas por intermédio de empréstimos deduzidos de depósitos foi negativo em 9,5 mil milhões de euros.

O exterior financiou as administrações públicas em 6,1 mil milhões de euros, revela o banco central.

Em contrapartida, o financiamento concedido pelos bancos foi negativo em 4,4 mil milhões de euros.

O financiamento às administrações públicas pelos outros setores residentes foi igualmente negativo (-1,1 mil milhões de euros).

Um financiamento líquido negativo indica que as aquisições líquidas de ativos financeiros pelas administrações públicas foram superiores às emissões deduzidas de amortizações dos passivos, ou seja, as administrações públicas utilizaram parte dos fundos obtidos para financiarem outros setores da economia, explica o BdP.