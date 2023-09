De acordo com a instituição liderada por Mário Centeno, as administrações públicas financiaram as instituições bancárias em 10,8 mil milhões de euros, com destaque para o aumento de depósitos.

21 Setembro 2023, 11h31

O financiamento das administrações públicas foi negativo em 5,7 mil milhões de euros até julho, de acordo com uma nota estatística divulgada esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

A instituição liderada por Mário Centeno detalha que as administrações públicas financiaram as instituições bancárias em 10,8 mil milhões de euros, com destaque para o aumento de depósitos.

Quanto ao financiamento ao exterior, o BdP aponta para 5,1 mil milhões de euros, sobretudo por via de títulos.

“Em contrapartida, os outros sectores residentes, com destaque para as famílias, financiaram as administrações públicas em 10,2 mil milhões de euros, sobretudo através da aquisição de certificados de aforro”, acrescenta o banco central na mais recente nota de estatísticas do financiamento das administrações públicas atualizadas.

Por instrumento, o financiamento através de emissões líquidas de títulos e de empréstimos deduzidos de depósitos foi igualmente negativo. Em números, 4,3 mil milhões de euros e 1,4 mil milhões de euros, pela mesma ordem.

No mês homólogo, o financiamento das administrações públicas tinha-se fixado em 0,1 mil milhões de euros.

No primeiro semestre do ano, as administrações públicas financiaram os bancos em 9,9 mil milhões de euros, sobretudo através do aumento de depósitos, e financiaram o exterior, em 6,4 mil milhões de euros, principalmente, por via de títulos.