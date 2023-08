O plano da concorrente da PayPal com este negócio é utilizar alargar a sua oferta de ‘open banking’ ao mercado dos pagamentos recorrentes, como subscrições de plataformas de ‘streaming’ ou doações.

29 Agosto 2023, 07h54

A empresa de pagamentos sueca Trustly adquiriu a aplicação francesa de finanças pessoais SlimPay, que organiza as mensalidades pagas por subscrições, por 70 milhões de euros com o objetivo de expandir o negócio na Europa, avança esta terça-feira a “Bloomberg”.

A operação faz parte de uma estratégia da fintech com sede em Estocolmo “para permitir serviços bancários abertos aos consumidores em toda a Europa”, de acordo com as declarações do CEO da Trustly, Johan Tjärnberg, dadas numa entrevista e divulgadas pela agência financeira.

Segundo a mesma fonte, que cita duas pessoas conhecedoras da operação que pediram anonimato, a presença da Trustly começará nos mercados europeus onde a SlimPay está atualmente (Alemanha, França, Espanha e Itália). Portugal não é mencionado.

A ideia da concorrente da PayPal é utilizar este acordo para alargar a sua oferta de open banking ao mercado dos pagamentos recorrentes, como assinaturas (Netflix, Spotify, entre outros) ou doações de caridade que são realizadas todos os meses pelos clientes e precisam de estar mias organizadas numa única conta.

Fundada em 2010, SlimPay tem dois escritórios – em Paris e Madrid – e processa um volume de pagamentos de 5 mil milhões de euros por ano. As transações contabilizam 300 mil euros todos os dias, estando ligadas a mais de 3 mil bancos em 36 países da Europa. Quanto à Trustly, foi criada em 2008 e tem receitas anuais de 250 milhões de euros. Mais recentemente, em 2021, esta participada da Nordic Capital deixou na gaveta o plano de entrar em bolsa.