Fitch deverá pronunciar-se esta sexta-feira sobre o ‘rating’ de Portugal

A agência de notação financeira Fitch, que avalia atualmente a dívida soberana portuguesa em ‘BBB’ com perspetiva ‘estável’, deverá pronunciar-se esta sexta-feira, 6 de maio, sobre o rating de Portugal.

Em novembro do ano passado, a Fitch afirmou a classificação de Portugal como BBB, nível de investimento, com perspetiva estável, descartando riscos no curto prazo relacionados com o ‘chumbo’ do Orçamento do Estado, mas admitindo “incerteza” para lá de 2022.

“Com as medidas de apoio relacionadas com a pandemia a serem gradualmente retiradas, o falhanço de não passar o orçamento não deve colocar riscos significativos no curto prazo aos objetivos orçamentais. No entanto, as eleições criam um grau de incerteza acerca da direção da política orçamental para lá de 2022”, referiu na nota divulgada na altura.

A agência norte-americana afirmou que o rating BBB de Portugal é resultado do equilíbrio entre “as suas forças institucionais, os fortes indicadores de governança e rendimento ‘per capita’ superior aos pares da categoria BBB” e “a alta dívida pública e fracas finanças externas”.

Os analistas consultados pela Lusa esperam que a agência de notação mantenha a atual avaliação, ‘BBB’ em nível de investimento, sobretudo devido ao contexto internacional.

A Fitch deverá voltar a olhar para a dívida portuguesa no dia 28 de outubro.

O rating é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

Os calendários das agências de rating são, no entanto, meramente indicativos, podendo estas optar por não se pronunciarem nas datas previstas ou avançarem com uma avaliação não calendarizada.