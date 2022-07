Fitch diz que bancos espanhóis e portugueses estão mais bem posicionados para beneficiarem da subida dos juros

Ainda não há evidências de deterioração da qualidade dos ativos para os bancos do sul da Europa, apesar do ambiente geopolítico e macroeconómico difícil e da crise pandémica de dois anos, começa por dizer a Fitch Ratings num relatório intitulado “What Investors Want to Know: Southern European Banks”.

No entanto, acrescenta a Fitch, as revisões em baixa das previsões do PIB, a inflação mais elevada, e a interrupção da cadeia de abastecimento conduzirão a taxas de incumprimento mais elevadas por parte dos mutuários (clientes), mas estas serão mitigadas por novas vendas de carteiras de crédito NPL (com imparidade) por sobreposições de provisões para perdas com empréstimos construídas durante os últimos dois anos da pandemia e com as receitas oriundas dos aumentos esperados nas taxas de juros”, defende a Fitch.

Os bancos espanhóis estão em posição de força, defende a agência.

Embora a Fitch Ratings considere improvável que o PIB espanhol atinja o seu nível pré-pandémico antes de 2023, as expectativas de crescimento do PIB espanhol são mais elevadas do que para a maioria dos outros países do sul da Europa proporcionando melhores oportunidades de negócio para os bancos nacionais, refere a agência.

“Os bancos italianos, portugueses e espanhóis estão igualmente posicionados para beneficiarem de taxas de juros mais altas da área do euro, mas quando combinados com as perspectivas do PIB, esperamos que os bancos espanhóis e portugueses sejam os mais beneficiados, com lucros pré-imparidade também apoiados por recentes iniciativas de reestruturação e custos”, defende a Fitch.

A Fitch diz ainda que o recente alargamento do spread do crédito, juntamente com as expectativas de aumento das taxas, de juro, realçam as ligações entre os bancos do sul da Europa e o risco dos seus países soberanos. Embora as detenções pelos bancos de dívida soberana doméstica tenham diminuído na última década, elas ainda representam, pelo menos 100% do capital de nível 1 (CET1).

No entanto, a maioria destas obrigações do tesouro estão contabilizadas ao custo amortizado, reduzindo a sensibilidade do capital regulatório ao alargamento dos spreads da dívida soberana. A volatilidade acrescida do mercado de capitais está a tornar-se um desafio para os bancos mais fracos no acesso ao financiamento a um preço adequado, refere a Fitch.