Fitch melhora perspetiva de Portugal para “positiva”

A agência de notação financeira Fitch manteve a classificação da dívida portuguesa em BBB, mas melhorou o “outlook” de estável para positivo.

“A maioria absoluta do Partido Socialista no Parlamento, após as eleições antecipadas de janeiro, cria um cenário mais estável para a formulação de políticas e coloca o governo do primeiro-ministro Antonio Costa numa posição forte para implementar a agenda fiscal e económica, que visa uma redução sustentada da dívida pública”, diz a Fitch.

A agência aponta também que “as consequências fiscais da pandemia foram menos severas do que na maioria dos pares europeus e, embora o índice de endividamento seja alto, está em um caminho firme de queda”

De recordar que em novembro do ano passado, a Fitch tinha classificado Portugal como BBB, nível de investimento, com perspetiva estável, descartando riscos no curto prazo relacionados com o ‘chumbo’ do Orçamento do Estado.

“Com as medidas de apoio relacionadas com a pandemia a serem gradualmente retiradas, o falhanço de não passar o orçamento não deve colocar riscos significativos no curto prazo aos objetivos orçamentais. No entanto, as eleições criam um grau de incerteza acerca da direção da política orçamental para lá de 2022”, dizia a Fitch na altura.