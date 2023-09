Os problemas na economia chinesa castigam o crescimento global, que até tem surpreendido este ano com uma resistência acima do esperado, reconhece a agência. Cortes para 2024 são transversais às principais economias mundiais.

13 Setembro 2023, 17h00

A Fitch cortou a sua projeção para o crescimento em 2024, citando incertezas em torno da performance chinesa, isto apesar de reconhecer uma resistência acima do esperado este ano. A projeção para 2023 foi revista em ligeira alta, por 0,1 pontos percentuais (p.p.) para 2,5%, mas para 2024 a agência financeira espera agora 1,9% de avanço, menos 0,2 p.p. do que nas anteriores previsões.

O relatório de setembro da Fitch sobre a economia global sublinha a fraqueza demonstrada pela China, este ano, como um dos principais motivos para as revisões. Se este ano a segundo maior economia do mundo destoa em relação aos restantes mercados emergentes, numa demonstração de resistência surpreendente, o próximo ano não deverá ser marcado por uma performance tão positiva nestas economias.

Na China, acrescem os problemas no mercado imobiliário, que poderá ver o número de vendas cair por um quinto. Esta tendência não contribui para a “muito esperada estabilização” da economia, dado o peso que tem na atividade e no rendimento disponível, e a derrapagem nas exportações – com a procura externa enfraquecida à medida que Europa e EUA perdem poder de compra – piora a situação.

A estas juntam-se as mais avançadas, com a agência a cortar as previsões de crescimento para os EUA em 0,2 p.p. para 0,3%, da zona euro em 0,3 p.p. para 1,1% e da China para 4,6%, um recuo de 0,2 p.p..

Os EUA têm-se apoiado na procura interna para suster o crescimento até agora este ano, apesar da pressão no rendimento disponível das famílias causada pela subida mais agressiva de juros em 40 anos, argumenta a agência. No entanto, e apesar de um mercado laboral historicamente rígido e resistente às subidas de taxas, a procura por crédito tem recuado de forma notória, sinalizando fraqueza do lado do investimento.

O cenário base para a maior economia do mundo passa assim por uma “recessão leve” no primeiro trimestre.

Deste lado do Atlântico, os desafios são maiores com a falta de procura externa – causada, em grande parte, pelos problemas internos na China – e pelo renovar das tensões inflacionistas na energia. Com a Alemanha em linha para uma recessão, o Banco Central Europeu (BCE) enfrenta um difícil dilema entre controlo da inflação e crescimento, considera a Fitch.