4 Setembro 2023, 15h24

A Fixando, uma plataforma de contratação de serviços, lançou uma nova categoria de serviços Auto, onde estima que os profissionais e empresas deste sector possam faturar quatro milhões de euros até ao final do ano, mas este número pode duplicar em 2024.

Esta nova categoria abrange uma gama de serviços relacionados com automóveis, motos, viaturas elétricas, bicicletas e trotinetes. Entre janeiro e agosto a plataforma registou um crescimento de 68% nos pedidos destes serviços, pelo que agora esta categoria tem como objetivo colmatar esta lacuna e dar uma resposta ao crescente número de pedidos.

Já em 2022 a Fixando tinha registado um aumento de 60% na procura por estes serviços, em relação a 2021. Até ao final deste ano a plataforma projeta um crescimento de cerca de 80%.

Alice Nunes, diretora de Novos Negócios da Fixando, afirma que o mercado de automóveis usado tem vindo a crescer no ambiente online, mas que o “sector de serviços de assistência, reparações e manutenção ainda carece de uma presença robusta nesse meio”.

A empresa já conta com mais de 1.200 especialistas e empresas do sector inscritos na sua plataforma, mas planeia atingir os três mil profissionais até ao final do ano. Para tal a plataforma lançou uma campanha de angariação, oferecendo um mês gratuito de utilização da plataforma a profissionais deste sector.

“Com esta iniciativa, a Fixando está, não apenas a preencher uma lacuna no mercado, mas também a proporcionar um ambiente confiável para proprietários de veículos encontrarem os serviços de que precisam, enquanto permite que especialistas e empresas locais alcancem uma audiência maior”, revela Alice Nunes.