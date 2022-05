Flexibilidade é chave para se criar uma economia de energia circular, diz a ERSE

Pedro Verdelho, presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), afirma que a sociedade está num processo transformacional para que seja possível alcançar a neutralidade carbónica até 2050. Neste percurso, refere, a digitalização, a descentralização e a flexibilidade na geração de energia serão chave para se criar uma economia de energia circular.

Considerando “a forma como nos organizamos hoje até parece uma impossibilidade” alcançar a descarbonização dentro das metas definidas, mas “se calhar não é uma impossibilidade”, começou por dizer Pedro Verdelho, presidente da ERSE, esta sexta-feira, na conferência “Os novos desafios da Energia”, organizada em conjunto pela Goldenergy e o grupo Axpo e que tem o Jornal Económico como media partner. Isto “está ao nosso alcance” e é um “processo transformacional” que está já a decorrer.

A regulação, disse, tem vindo a ajustar-se a este processo de transformação e o sector energético também tem de dar esse passo, perante a “necessidade de nos adaptarmos para se construir uma economia circular de energia”, sublinhou, abrindo a porta à “máxima eficiência na produção e utilização de energia”.

Para isso, a “variável chave vai ser a flexibilidade” na geração de energia, de maneira a se conseguir antecipar ou atrasar o consumo, tornando-o mais eficiente.

Além disso, a descentralização, em conjunto com a digitalização do sector – que vai contribuir para a integração do sistema energético -, vão “permitir a penetração das renováveis” na sociedade, naquele que vai ser um “processo inclusivo, com os cidadãos no centro”, referiu o presidente da ERSE.