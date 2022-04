FMI alerta que escalada de sanções à Rússia pode penalizar o PIB europeu em 3% no próximo ano

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alerta que um escalar das sanções contra a Rússia que inclua um embargo europeu ao petróleo e a retirada do país dos sistemas financeiro e comercial internacionais poderá resultar num PIB em 2023 3% abaixo do estimado no seu cenário base, com os preços das matérias-primas como o principal veículo deste impacto.

No relatório de perspetivas económicas globais, o FMI estima um cenário adverso com três possibilidades: no primeiro, verifica-se apenas um aumento do preço das commodities e das disrupções nas cadeias de fornecimento; o segundo inclui também uma subida mais expressiva da inflação no curto-prazo, enquanto o terceiro acrescenta um apertar das condições financeiras.

Ao passo que a primeira hipótese resulta numa queda de pouco mais de 1% no PIB europeu em 2023, as outras duas traduzem-se em impactos mais gravosos e que se aproximam mais dos 3%.

Olhando para a economia global, o PIB mundial decresce 2% até 2023 num impacto que o FMI descreve como “de certa forma persistente”, visto que a atividade fica 1% abaixo do previsto no cenário base até 2027, “com mais de metade dessa queda com origem no impacto à atividade na Rússia”.

Já a inflação sobe nos primeiros dois anos em qualquer um dos cenários, com a leitura nominal a subir mais de um ponto percentual em 2022 e 2023 e a inflação subjacente, que elimina a volatilidade dos produtos energéticos e dos bens alimentares, seria meio ponto percentual mais alta em 2023.

A partir daí, continua o FMI, “o efeito desinflacionista do recuo implícito na atividade global começa a dominar”, levando o indicador a cair em relação ao cenário base de 2024 para a frente.