FMI avisa para impacto da subida da dívida privada no crescimento pós-Covid

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alerta que a subida da dívida privada durante a pandemia pode causar efeitos adversos significativos no crescimento dos países, ainda que com magnitudes diferentes. Como tal, a instituição pede aos governos nacionais que tenham em conta as características específicas de cada economia na consolidação orçamental que terá agora de ser feita, sob pena de aumentar estes efeitos.

No relatório técnico sobre as perspetivas económicas mundiais conhecido esta segunda-feira, o FMI lembra a subida da dívida privada durante a pandemia, destacando que, em 2020, esta foi “mais rápida do que durante a crise financeira global e quase tão rápida como a subida na dívida pública”. Este cenário, argumenta, pode resultar em menos 0,9 pontos percentuais (p.p.) de crescimento nos países mais desenvolvidos e de 1,3 p.p. nas economias emergentes nos próximos três anos.

O Fundo reconhece o papel da política monetária acomodatícia no estímulo do consumo privado e investimento, mas avisa que o inevitável tightening pode apagar estes ganhos, se o custo da dívida acabar por impedir outros gastos.

Um cenário calculado pela instituição passa por uma subida surpresa das taxas de juro em 100 pontos base (p.b.), o que resultaria numa queda de 650 p.b. no investimento nos dois anos seguintes para empresas com elevados rácios de dívida. Para empresas “pouco alavancadas”, o impacto seria de 400 p.b..

Além das diferenças entre empresas, é importante também considerar as diferenças entre países, com as economias mais desenvolvidas a mostrarem uma “recuperação bem encaminhada e balanços privados em boa condição”, o que diminui o impacto orçamental.

No caso das famílias, o FMI sublinha que, apesar de se registar uma subida do stock de dívida menos expressiva do que para as empresas, esta se verifica sobretudo junto de agregados familiares de baixo rendimento.