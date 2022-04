FMI corta crescimento português este ano para 4% e vê défice a chegar aos 2,6%

Portugal viu as previsões para o seu crescimento no final deste ano revistas em significativa baixa pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que prevê agora uma variação de 4% do PIB, em vez dos 5,1% previstos nas anteriores projeções do organismo.

O Global Economic Outlook divulgado esta terça-feira contém revisões significativas às anteriores estimativas macroeconómicas nacionais, dadas as alterações à economia mundial desde o último relatório com projeções específicas por país, de outubro do ano passado.

A inflação deverá chegar aos 4%, um valor significativamente mais alto do que os anteriormente previstos 1,3%, enquanto o défice é revisto de 2,1% para 2,6% do PIB. Já a taxa de desemprego deverá ser ligeiramente melhor do que o previsto no final do ano passado, com o FMI a projetar agora 6,5% em vez dos 6,7% do relatório de outubro.

Comparando com as previsões do Governo, o Fundo vê menos otimismo este ano, com um crescimento abaixo do projetado pelo Executivo e um défice mais alto. No Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) apresentado recentemente na Assembleia da República, a previsão é que o PIB avance 4,9%, enquanto o saldo das administrações públicas deverá apresentar um saldo deficitário de 1,9% do PIB.

Já a inflação está em linha com o previsto na proposta de OE, ao passo que o desemprego fica ligeiramente acima da projeção de 6% conhecida na semana passada.

O relatório do FMI desta terça-feira sublinha o impacto da guerra na Ucrânia na recuperação global, especialmente na forma de aumento dos preços das matérias-primas, com destaque para os combustíveis. Outro fator a contribuir negativamente para o crescimento será a subida das taxas de juro, que penalizará mais países com elevados níveis de dívida, como Portugal.