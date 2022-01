FMI diz que desequilíbrios económicos na China pioraram

Desequilíbrios na economia chinesa pioraram de acordo com a publicação do Fundo Monetário Internacional (FMI) “Perspetivas Mundiais Económicas” atualizado esta sexta-feira.

A avaliação do FMI reflete uma crescente preocupação de alguns economistas. Os economistas estão particularmente preocupados com o forte aumento da intervenção estatal na economia e afirmam que isso vai a longo prazo sabotar o crescimento de “alta qualidade”, ou seja, crescimento baseado em consumo e não em investimento.

Desde o início de 2020 que a China tem tido um crescimento e uma recuperação económica impressionantes, depois dos confinamentos provocados pela pandemia de Covid-19. A economia chinesa no ano passado cresceu 8,1% e no ano de 2020 cresceu 2,3%. Porém, esta recuperação tem dependido de setores do estado e em exportações. Consumo privado caiu no país levando assim à preocupação dos economistas.

Nos últimos meses de 2021 também se pode observar um abrandar do crescimento no país.

O FMI espera agora que o Produto Interno Bruto (PIB) chinês cresça 4,8% este ano, previsão essa que desceu em comparação com a do ano passado de 5,7%. O responsável pela China no FMI, Helge Berger, disse que “o crescimento abrandou consideravelmente, e o consumo está a atrasar todas as outras partes do PIB”.