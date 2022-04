FMI pede mais cooperação internacional na vertente fiscal

A coordenação internacional na vertente fiscal é cada vez mais importante, mesmo com a imposição de um imposto global mínimo de 15%, considera o Fundo Monetário Internacional (FMI). No seu relatório fiscal divulgado esta quarta-feira, o organismo destaca o aumento da eficiência da taxação interna e a redução da transferência de lucros pelas multinacionais entre países, mas sublinhando que ainda há muito trabalho a ser feito.

O acordo para a fixação de um imposto mínimo global é um momento marcante, defende o FMI, e “impossível de imaginar politicamente há poucos anos”, mas os desafios são ainda abundantes, bem como a margem de crescimento.

O Fundo destaca a competição fiscal que se tem verificado nos últimos anos e que leva a perda de receita para os Estados, com as multinacionais a transferirem lucros ou parte deles para sedes fiscais mais favoráveis, ou seja, com taxas mais baixas. Com a imposição de um imposto mínimo global, este fenómeno deverá abrandar significativamente, com a instituição a argumentar que o diferencial nas taxas entre países contrai, ao passo que a taxa mínima efetiva paga por estas empresas cresce.

Um efeito desta medida é que aumenta o custo do investimento, mas “o impacto agregado é modesto”, prevê a análise do FMI.

Isto levará os países com esquemas fiscais mais atrativos para o sector privado a subirem as suas taxas até ao mínimo internacional acordado, conseguindo uma receita maior, ao passo que os países com uma fiscalidade mais pesada verão a pressão para diminuir impostos aliviada, dada a menor diferença para outras economias.

No caso de países de baixos rendimentos, acrescenta o FMI, tal cria uma oportunidade para revisitar e reavaliar isenções fiscais ineficientes, dado que o incentivo para atrair investimento se perde com uma taxação posterior.

“Estimativas sugerem que este acordo resultaria numa competição fiscal diminuída, o que aumentaria a receita global do IRC em 8,7%”, ilustra o relatório, considerando que estas verbas podem ser canalizadas para “gastos sociais, investimento público ou para reduções noutros impostos que criem distorções”.

Ainda assim, será necessária mais coordenação internacional para implementar o acordo de forma eficiente. O FMI sugere mais partilha de informações entre países sobre as atividades das multinacionais presentes na sua jurisdição, algo a que “apenas três países de baixo rendimentos têm atualmente acesso”, bem como medidas que simplifiquem a aplicação deste imposto, sobretudo em países de menor rendimento, onde os custos administrativos assumem um peso relativo mais importante.