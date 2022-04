FMI prevê défice de 1,6% e dívida de 121,6% este ano

Portugal deverá fechar 2022 com um défice de 1,6% do PIB, projeta o Fundo Monetário Internacional (FMI), que aponta ainda a um rácio de dívida pública de 121,6% no final do ano.

Estes valores, divulgados esta quarta-feira no ‘Fiscal Monitor’ de primavera, destoam ligeiramente dos previstos pelo Governo no Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) entregue a semana passada no parlamento, com o FMI a estimar um défice mais baixo do que os 1,9% projetados pelo Governo no OE e no Programa de Estabilidade, enquanto o objetivo do Executivo para a dívida se apresenta mais ambicioso, com 120,7%.

Para o saldo das administrações públicas nacionais, o Fundo projeta uma melhoria para 1,1% no próximo ano, com o indicador a continuar a cair para 0,9% em 2024 e 0,8% em 2025, ano no qual o Governo espera atingir contas certas. No Programa de Estabilidade 2022-2026, as previsões para o défice são de 0,7% em 2023 e 0,3% no ano seguinte.

Ainda assim, o FMI estima um saldo primário positivo já este ano, chegando aos 0,5%, valor que sobe para 0,8% no resto do horizonte das projeções.

Também na dívida a trajetória prevista pelo Governo se apresenta como consideravelmente mais ambiciosa do que as projeções agora conhecidas. O Programa de Estabilidade antecipa que o país recupere o rácio de dívida pré-pandemia já no próximo ano, ao chegar aos 115,4%, o que fica abaixo dos 116,6% de 2019.

Depois disso, o indicador é visto como caindo para 110,1% em 2024 e para 106% no ano seguinte, aproximando-se ainda mais dos 100% em 2026, com 101,9%.

Do ponto de vista do Fundo, a dívida pública não irá recuar tão rápido; no próximo ano, o rácio deverá cair para 117,9%, continuando a tendência nos anos seguintes, com 114% em 2024 e 110,5% em 2025. Para 2026, a estimativa é de 107,3%, ou seja, ainda superior ao projetado pelo Governo para dois anos antes.