FMI prevê quebra de 8,5% da economia russa em 2022. Ucrânia afunda 35%

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu esta terça-feira em baixa as previsões para o crescimento da economia da Federação Russa para este ano e 2023, traduzindo-se numa quebra que deverá rondar 8,5% e 2,3% respetivamente. Em janeiro, o organismo estimou que a economia russa iria crescer 2,8% em 2022 e 2,1% no próximo ano.

Já a economia ucraniana vai sofrer uma contração de 35% este ano.

Até agora 2009, tem sido o pior ano no último quarto de século para a economia russa: o PIB desceu nesse ano, o ano da crise económica global, e 5,3% no ano de 1998, o ano do incumprimento.

Em declarações à “Interfax”, os analistas apresentaram uma previsão consensual, no início de abril, que apontava para uma queda do PIB russo de 8,4% este ano; por outro lado, o Banco Mundial é mais pessimista e prevê uma quebra de 11,2%.

O FMI aponta para uma inflação de 2,3% para a Rússia ainda este ano e de 14,4% em 2023, enquanto o desemprego pode ascender a 9,3% em 2022 e de 7,8% no próximo ano.

As previsões do FMI surgem um dia depois de Vladimir Putin ter afirmado que a economia russa está a estabilizar, destacando que a taxa de câmbio do rublo está a regressar aos níveis de início de fevereiro, segundo a “TASS”.

“A Rússia tem resistido a esta pressão sem precedentes. A situação está a estabilizar, a taxa de câmbio do rublo voltou aos níveis da primeira quinzena de fevereiro e está a ser definida pela balança de pagamentos objetivamente forte”, disse hoje o presidente russo durante uma reunião sobre questões económicas, esta segunda-feira.

Em claro contraste com as declarações de Vladimir Putin, a presidente da Comissão Europeia considera que a falência da economia russa “é uma questão de tempo”, dado que as medidas sancionatórias de que o Kremlin foi alvo estão a afetar cada vez mais a economia russa, “semana após semana”, e que as “exportações de bens para a Rússia caíram 70%”.

“A falência do Estado russo é apenas uma questão de tempo”, disse Ursula Von der Leyen numa entrevista ao jornal alemão “Bild am Sonntag”, citada pela agência oficial russa TASS.