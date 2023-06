De recordar que os médicos reivindicam “uma grelha salarial justa e digna para os médicos no Serviço Nacional de Saúde”.

27 Junho 2023, 15h39

A Federação Nacional de Médicos (FNAM) anunciou, esta terça-feira, que vai reunir-se amanhã com Ministério da Saúde.

Em comunicado a FNAM informa “que estará presente no dia 28 de junho de 2023, quarta-feira, pelas 15h00, na reunião negocial do Ministério da Saúde, na avenida Crisóstomo 9, em Lisboa”.

As últimas notícias da FNAM davam conta que o Ministério da Saúde tinha cancelado a reunião com os sindicatos, algo que a Federação viu com “estranheza, e mesmo alguma tristeza”. No entanto, a reunião sempre se vai realizar.

De recordar que os médicos reivindicam “uma grelha salarial justa e digna para os médicos no Serviço Nacional de Saúde”, conforme explicou Joana Bordalo Sá, da FNAM, quando anunciou que a Federação iria convocar greves para 5 e 6 de julho. “Continuamos ainda sem nenhuma proposta concreta por parte do Governo”, disse.