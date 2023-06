Pedro Barreiros, recém-eleito secretário-geral da FNE, reuniu na semana passada com os responsáveis do PSD, PS e Bloco de Esquerda aos quais deu a conhecer o plano de ação da federação para os próximos quatro anos.

26 Junho 2023, 11h31

Depois do PS, PSD e Bloco de Esquerda, a Federação Nacional da Educação (FNE), afeta à UGT, reúne esta semana com o PCP e o Chega.

Pedro Barreiros, o recém-eleito secretário-geral encontra-se já amanhã, 27 de junho de 2023, com a deputada do PCP, Alma Rivera, e na próxima quinta-feira, com o deputado Gabriel Mithá Ribeiro, do Partido Chega.

Pedro Barreiros vai apresentar as linhas do Plano de Ação sindical da FNE para os próximos quatro anos e as suas “preocupações na relação entre a federação e o Governo, que pouco tem acrescentado às justas reivindicações dos educadores, professores e do pessoal de apoio educativo”.

Os docentes e trabalhadores da educação, em geral, exigem políticas concretas de valorização, que reconheçam o seu papel fundamental na prestação do serviço público de educação. “A FNE vai sublinhar a necessidade de os partidos políticos fazerem ver à tutela a real importância de ser retomado um espírito negocial e com responsabilidade social”, informa a federação.