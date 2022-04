Foram aplicados 238 milhões de euros em depósitos estruturados em 2021. Menos que em 2020

O Banco de Portugal divulgou, hoje, os dados sobre a evolução do mercado dos depósitos estruturados em 2021. Isto é, os depósitos que incluem uma componente de risco, normalmente uma parte está indexada ao comportamento dos índices bolsistas.

Em 2021, o montante aplicado em depósitos estruturados diminuiu pelo sexto ano consecutivo. No final do ano, o montante alocado a este tipo de depósitos correspondia a menos de metade do registado no final de 2020, explica o supervisor da banca.

Durante o ano, foram aplicados 238 milhões de euros em depósitos estruturados por 13.484 depositantes, menos 5% e mais 1,1% do que em 2020, respetivamente. A quase totalidade do montante foi aplicada por clientes particulares.

Em 31 de dezembro de 2021, encontravam-se aplicados neste tipo de depósitos 313,9 milhões de euros, o que representa um decréscimo de 57,7% relativamente ao final de 2020 que era de 742,4 milhões. No montante total aplicado pelos clientes bancários em depósitos a prazo, o peso dos depósitos estruturados continuou a ser residual (0,4% em 2021, face a 0,8% em 2020).

O Banco de Portugal relata que em 2021, foram comercializados em Portugal 52 depósitos estruturados, mais um do que em 2020. A oferta deste tipo de depósitos estabilizou, depois de cinco anos em queda.

Todos os depósitos estruturados comercializados apresentavam remuneração indexada ao mercado acionista, e a generalidade tinha prazo de dois anos. “Em 2021, todos os depósitos estruturados comercializados estavam denominados em euros e tinham a sua remuneração indexada a um cabaz de ações. O prazo da generalidade dos depósitos continuou a ser de dois anos”, lê-se no relatório.

Estes depósitos foram comercializados por cinco instituições, menos uma do que no ano anterior.

“Mais de metade dos depósitos estruturados vencidos pagou a taxa mínima prevista no documento de informação pré-contratual”, explica o supervisor.

Em 2021, venceram-se 76 depósitos estruturados. Mais de metade (52,6%) pagou a TANB (taxa anual nominal bruta) mínima prevista e 2,6% tiveram TANB nula. A TANB máxima prevista foi paga em 30,3% dos depósitos vencidos.

A maioria dos depósitos estruturados vencidos (63,2%) pagou uma taxa de remuneração superior à TANB do depósito a prazo simples comercializado pela mesma instituição para o mesmo prazo, relata o Banco de Portugal.

Esta informação tem sido publicada anualmente no Relatório de Acompanhamento dos Mercados Bancários de Retalho, mas a divulgação é, este ano, antecipada através de uma nova publicação autónoma.